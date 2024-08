Balneabilità del Litorale Stabiese Muscarà risponde a De Luca | tanta propaganda elettorale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La consigliera regionale indipendente Marìha risposto alle recenti dichiarazioni del governatore Vincenzo Deriguardanti ladeldi Castellammare di Stabia. Sebbene il presidente della Regione Campania abbia celebrato il ritorno alladopo cinquant’anni, la consiglieramette in guardia contro una visione eccessivamente ottimistica ed ha chiesto un’azione immediata per affrontare le problematiche ambientali persistenti. “Nonostante i dati positivi forniti dall’ARPAC, esistono gravi problematiche ambientali che non possono essere ignorate. Le dichiarazioni di Desono fuorvianti e non riflettono la realtà” – afferma– .