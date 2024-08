Auto si ribalta nella notte a Medolago | feriti quattro giovanissimi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024). Quatro giovani sono rimastiin un incidente stradaletra sabato e domenica (11 agosto) trae Terno d’Isola, in via Bergamo, nei pressi del villaggio Hare Krishna intorno a mezza, sulla strada che collega i due paesi. L’su cui viaggiavano una ragazza di 17 anni e tre ragazzi di 15, 18 e 19 si èta per cause ancora da accertare. Si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dei passeggeri che erano rimasti incarcerati all’interno del veicolo. Nessuno dei giovani è rimasto ferito in modo grave, nonostante il grande spavento: sul posto per i soccorsi si è anche alzato l’elicottero di Areu partito da Como, insieme ad un’medica e tre ambulanze.