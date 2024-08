Volley femminile Italia-USA | il confronto delle giocatrici ruolo per ruolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) L’affronterà gli USA nella finale per la medaglia d’oro del torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è per domenica 11 agosto (ore 13.00), quando la nostra Nazionale scenderà in campo per fronteggiare le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020. Per la prima volta nella storia le azzurre disputeranno l’atto conclusivo ai Giochi e sognano di salire sul gradino più alto del podio. Analizziamo le due squadre reparto per reparto, proponendo untra. Paola Egonu è uno dei migliori opposti in circolazione, anzi durante ai Giochi ha dimostrato di essere più fortedue storiche rivali, ovvero la serba Tijana Boskovic e la turca Melissa Vargas.