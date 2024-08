Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno almeno 100 persone sono state uccise le altre decine sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano contro una scuola di Gaza City secondo quanto dichiarato da fonti mediche di sicurezza nel territorio palestinese l’ufficio stampa del governo controllato da massa grassa dichiarato che l’esercito italiano attaccato la scuola utilizzata come rifugio per gli sfollati durante le preghiere del mattino che promozione è stata verificata in modo indipendente Esercito Italiano non ha fornito informazioni le vittime nella dichiarazione pubblicata su telegram ma ha fermato che sono state prese numero dei misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili mentre accusato l’organizzazione militante palestinese hamas di talmente la popolazione civile e le istituzioni come scudi umani per le loro attività di ...