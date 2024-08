Tuffi Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsent non approdano alla Finale olimpica dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Non arrivano buone notizie dsemimaschile din queste Olimpiadi di Parigi 2024. All’Aquatics Centre, la casa deidella rassegna a Cinque Cerchi,Larsen non hanno centrato l’accessodai dieci metri. I due azzurri hanno concluso, rispettivamente, al 13° e al 15° posto. Poco fortunato, il primo degli esclusi e per appena 25 centesimi di punto: 400.65 lo score del tuffatore tricolore e 400.90 quello del britannico Noah Williams, l’ultimo atleta ad aver staccato il biglietto per l’atto conclusivo. Una gara in cui l’azzurro ha ben eseguito il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato (76.80) e il triplo e mezzo indietro carpiato (77.55). Imprecise, invece, le esecuzioni nel doppio e mezzo rovesciato (58.50) e nel triplo e mezzo ritornato (59.20).