Taekwondo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 10 agosto tv streaming

(Di sabato 10 agosto 2024) Il Grand Palais si appresta ad ospitare la quarta e ultima giornata delai Giochi Olimpici di. Protagonisti quest’sul tatami i pesi massimi, con l’assegnazione delle medaglie nella +80 kg uomini e nella +67 kg donne. Italia assente in queste categorie, dopo aver salvato in extremis almeno parzialmente il bilancio della spedizione grazie al bronzo di Simone Alessio. In pole position per la vittoria finale nella gara maschile l’ivoriano Cissè, ma coltivano sicuramente ambizioni importanti anche il messicano Sansores, il britannico Cunningham e l’iraniano Salimi. Al femminile i riflettori sono puntati sulla padrona di casa francese lthea Laurin, forse leggermente favorita (anche grazie al fattore campo) nei confronti della turca Kus e della coreana Lee Da-bin.