Strada bloccata dagli alberi caduti Senza manutenzione può ripetersi

(Di sabato 10 agosto 2024) Fino all’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i grossisulla, i residenti di via Matrana a Medelana non hanno potuto lasciare la propria abitazione. Il fatto è avvenuto lo scorso 3 agosto, quando il Medio-Basso Ferrarese è stato colpito da un violento temporale, con abbondanti precipitazioni di pioggia e forte vento. Proprio a causa del maltempo,si sono sradicati e sono piombati sull’asfalto di via Matrana, che da cinque anni è diventata a fondo chiuso. Il motivo? Il passaggio a livello della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro che si trovava lungo la(a poche decine di metri dalla provinciale per Masi Torello) è stato soppresso e chiuso al transito di veicoli.