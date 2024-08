Snoop Dogg alle Olimpiadi con cachet milionario forse anche a Milano-Cortina 2026 | quanto ha incassato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 agosto 2024) Che ci fa? Di tutto. Il famoso rapper americano ha fatto la sua comparsa durante le gare e nei momenti più disparati di Parigi 2024, attirando l’attenzione di tanti spettatori e degli obiettivi, con gli abbinamenti più eccentrici e le espressioni più bizzarre. Le sue apparizioni sugli spalti ai Giochi hanno conquistato la curiosità del pubblico americano e non, guadagnandosi un posto fisso nei meme in questi 16 giorni di eventi. A partire dall’abbigliamento da fantino durante una gara di dressage, in pendant con la conduttrice Martha Stewart, l’altra metà ormai inseparabile di questa strana coppia.