Satriano il tecnico del Brest chiarisce | Mai detto no Ma nessun segnale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) La cessione di Martinè uno dei temi su cui gli uomini mercato dell’Inter stanno lavorando. A tal proposito ha parlato in conferenza stampa Eric Roy,del. Con qualche aggiornamento sulla situazione.– Nonostante l’accordo totale trovato trae Inter e la possibilità di giocare la UEFA Champions League da titolare, Martina oggi ha chiuso le porte a un ritorno nel club bretone, dove ha giocato lo scorso anno. Dietro potrebbe esserci il Valladolid, che porterebbe l’uruguayano in Spagna, permettendogli di competere in un campionato più allettante rispetto alla Ligue 1 francese. In ogni caso, della situazione dell’attaccante ha parlato, in conferenza stampa prima dell’amichevole contro il Newcastle, Eric Roy, allenatore del. Queste le sue parole: «Non ci ha maidi no. Ma al momento non ci ha mandato neanche».