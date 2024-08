Ritrovati Due Anelli Rubati a Tortoreto Denunciata una Donna a Montesilvano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

Teramo - I carabinieri hanno recuperato due, del valore complessivo di circa 15mila euro,da un'abitazione didue giorni fa. I preziosi sono stati rinvenuti in possesso di unadi origine rom, residente a, che è stataper ricettazione. L'operazione di recupero è stata condotta dall'Aliquota del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica, in collaborazione con i colleghi della Stazione di. Le indagini, avviate lo scorso 8 agosto, sono state agevolate dall'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza e dalle testimonianze raccolte. Gli, oltre al considerevole valore economico, avevano per la proprietaria un profondo valore affettivo. Ora i carabinieri sono concentrati nel tentativo di recuperare il resto della refurtiva e individuare i responsabili del furto.