Rimessa a nuovo Cormano Vecchia In arrivo la Zona a traffico limitato

(Di sabato 10 agosto 2024) Riqualificata nella pavimentazione, illuminata a led e prossima Ztl:, con le sue tre caratteristiche strade dell’antico borgo contadino, è il primo centro storico del territorio cittadino a essere riconsegnato nella sua nuova veste di area di pregio urbanistico. Nei fatti, gli interventi di restyling delle mattonelle e delle piastrelle sono terminati, mentre nella settimana a cavallo tra luglio e agosto è stata prevista la cosiddetta lucidatura del lastricato: poi, nei lampioni a muro sono state sistemate le lampadine a led al posto di quelle al sodio. Insomma, si è concluso il progetto comunale di recupero urbano previsto in via Roma, in via Grandi (l’ultima a terminare) e in via Dall’Occo. Manca, a questo punto, l’attivazione della, la prima a, per proteggere proprio la pavimentazione.