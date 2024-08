Olimpiadi Parigi 2024 breaker afghana squalificata dai Giochi | il motivo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) LaManizha Talash, da Kabul, è statadalla gara di break dance alledinel Team dei Rifugiati. Durante la prova femminile nelle prequalifiche contro una rivale olandese, si è tolta la felpa nera che indossava per mostrare un panno celeste, una sorta di mantello, con la scritta in bianco “Free Afghan women“, “Donne afghane libere”. La motivazione è stata pubblicata dalla World Dancesport Federation “è stataper aver mostrato un messaggio politico sul suo abbigliamento sportivo“. “Free Afghan women.” Afghanistan’s first female Olympic breakdancer Manizha Talash competed at #Paris, the first Olympic Games where Breakdancing was included.via @Thibuch pic.twitter.