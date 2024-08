Meret a Mediaset | Ho sempre lavorato per fare il mio meglio continuerò a farlo! Sui rigori…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Ha parlato Alex: il portiere azzurro, protagonista ai calci di rigore della sfida tra Napoli e Modena, ha parlato nel post partita. Alexè stato il protagonista indiscusso della partita tra Napoli e Modena, il tutto ovviamente correlato alle parate che sono valse il passaggio del turno durante la lotteria dei calci di rigore. Una partita che il Napoli ha provato a chiudere dentro i 90? minuti senza riuscire, però, a trovare la via del gol. E cosi si è arrivati ai calci dal dischetto, conche è riuscito a parare ben due rigori: “I rigori sonouna lotteria, abbiamo provato a studiare i loro tiratori, non avevamo riferimenti”, ha detto il portiere del Napoli. “Si va un po’ anche ad istinto, è andata bene che sono riuscito a pararne due. Sono contento per me e per la squadra, era importante passare questo turno e vincere”, le parole di