Mamma partorisce due gemelle siamesi con un solo cuore ma vivono solo un’ora | Mi hanno offerto di abortire ma volevo incontrarle

(Di sabato 10 agosto 2024) Ha voluto vedere comunque le sue bambine, anche seper. È la storia di Breana Dell unadi Atlanta che ha partorito, lo scorso 29 febbraio, due, Amelia Jane ed Elhora Auri, sopravvissute però pochissimo al parto. Le piccole, infatti, erano in realtà, fuse al livello del torso, e con un unico battito cardiaco. La storia, che ha fatto il giro del mondo, è stata raccontata da Fox News. Breana e suo marito, Matthews Dell,scoperto alla 17esima settimana di gravidanza, durante un’ecografia per scoprire il sesso del bambino, che in realtà aspettavano due. Il battito cardiaco sul monitor, però, era uno, condiviso tra le due bambine che erano, attaccate dal tronco. In quel momento tutto è “cambiato”, ha detto la madre delle piccole a Fox News.