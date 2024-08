Le vacanze italiane di MJ

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Ormai è una sana abitudine: il più grande giocatore di basket di tutti i tempi non riesce a rimanere lontano dall’Italia. Anche quest’anno Micheal Jordan non ha resistito al richiamo del mare e della cucina del Bel Paese. Un’abitudine che ormai dura da anni, addirittura prima del Covid: l’ex stella dei Bulls è un assiduo frequentatore dei mari e delle tavole della Costiera Amalfitana. E avere una stella del carisma di MJ tende ad essere uno spot non indifferente per il turismo di alto livello. L’anno scorso a Capri al ristorante con il sei volte campione Nba c’erano anche l’illustre collega e rivale Magic Johnson e la star di Hollywood Samuel L Jackson. Ma prima di cavalcare le onde sul suo yacht “Joy”, Jordan non manca mai la tappa milanese nel suo negozio di sigari di fiducia: la Casa Del Habano.