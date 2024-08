Le colline intorno al lago di Garda il luogo del cuore di Maria Sabrina Tedeschi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) Laureata in tecnologie alimentari presso la facoltà di agraria di Milano,ha svolto uno stage all’Università di Enologia della Borgogna diretta dal professore Michele Feuillat. Dopo la laurea ha insegnato enologia presso l’istituto di San Michele all’Adige, svolgendo anche l’attività di ricerca nel settore enologico e lattiero caseario. Il richiamo dele il desiderio di sviluppare l’azienda di famiglia hanno però prevalso e così oggi, occupandosi di export, affianca il fratello Riccardo, enologo, e la sorella Antonietta nella conduzione della cantina di Pedemonte. L’aziendaè da sempre sinonimo di Valpolicella, di qualità superiore e di valorizzazione dei singoli vigneti. Oggi esportano in quaranta Paesi nel mondo, soprattutto in Canada.