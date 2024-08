Il pasticciaccio di Bari | dopo due mesi non c’è ancora la giunta e si adombra il rischio scioglimento

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 10 agosto 2024) Se un sindaco disi chiama Leccese significa che il destino cinico e baro ha fatto il suo. Ildella città metropolitana, duele elezioni che hanno decretato il passaggio di consegne tra Antonio Decaro, sbarcato a Strasburgo, e Vito Leccese non trova soluzione.ad oggi il nuovo primo cittadino non ha nominato la, dimostrando che l’alleanza del secondo turno che ha portato al campo largo non è stata una buona idea, mentre aleggia sempre lo spettro di un possibileper infiltrazione mafiosa.e lo scontro tra Leccese e Laforgia Vito Leccese e Michele Laforgia si erano presentati divisi al primo turno. Leccese alla guida di uno schieramento comprendente il Pd e altre liste civiche, Laforgia con il Movimento Cinquestelle e gli altri partiti della sinistra.