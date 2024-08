I miei poteri speciali | Imane Khelif rompe il silenzio il contrattacco il sala stampa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Come è noto è d'oro la medaglia di. Si è chiusa con un 5-0 unanime dei giudici, nella finale contro la cinese Yang Liu, l'Olimpiade delle polemiche della pugile algerina nei 66 kg donne. E ora l'atleta algerina in un'intervista a Repubblica si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo le polemiche di questi giorni: "Non penso ci siano dubbi sul fatto che fossi pienamente idonea a partecipare. Sono una donna come tante. Sono nata donna, ho vissuto come donna e ho gareggiato come donna. Questi attacchi però danno un sapore particolare al mio successo. Sono diventata una donna forte con. E dal ring ho mandato un messaggio a coloro che erano contro di me". E ancora: "Voglio tornare in Algeria, ritrovare la mia famiglia e riposare. Sono stata aiutata da chi mi ha sostenuto e, grazie a Dio, ho vinto. Per il futuro, si vedrà.