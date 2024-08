Chi sono i portabandiera dell’Italia nella Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2024? Annunciata la coppia azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo saranno iCerionia didi Parigi, in programma domenica 11 agosto (ore 21.00) allo Stade de France. Il nuotatore e la schermitrice, che fannovita,stati selezionati in virtù dei risultati ottenuti ai Giochi, non soltantocapitale francese ma anche nei precedenti appuntamenti a cinque cerchi. Il carpigiano ha conquistato due medaglie in vasca in questa edizione della massima competizione sportiva (bronzo sugli 800 stile libero e argento sui 1500), diventando l’italiano più medagliato di sempre in questo sport (spicca il trionfo sui 1500 a Rio 2016). La siciliana ha conquistato la medaglia d’oro insieme alle compagnegara a squadre di spada, dopo l’argento individuale a Rio 2016 e il bronzo con la squadra a Tokyo 2020.