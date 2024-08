Calciomercato ufficiale la nuova squadra di Todibo | la decisione sulla Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Jean-Clairè ufficialmente un calciatore del West Ham. Sfuma, dunque, definitivamente il passaggio didel calciatore francese alla. I bianconeri non sono stati in grado di chiudere la trattativa con il Nizza e l'inserimento degli inglesi è stato decisivo. "Il West Ham United è lieto di annunciare la firma del difensore internazionale francese Jean-Clair. Il 24enne si unisce agli Hammers dal club di Ligue 1 Nizza con un prestito iniziale di una stagione, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente nell'estate del 2025", si legge sul sito del club.