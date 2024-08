Ambulatorio speciale Casi sanitari non gravi | a ottobre debutta il Pir in via Frà Bartolomeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Alla casa della salute di via fra, la Prato centro est, si sono già presentati cittadini per piccoli interventi, sicuri, dopo l’annuncio della Regione, che lì avrebbero trovato una risposta rapida a piccole emergenze senza doversi rivolgere al pronto soccorso. La segnalazione è arrivata ad Alessandro Benelli, segretario Fimmg Prato (Federazione medici di medicina generale) che, tra l’altro, svolge attività di dottore di famiglia in quella sede. "Alcuni cittadini si sono presentati cercando il Pir, il Punto di intervento rapido, per piccoli problemida codici minori – racconta – Abbiamo dovuto rimandare indietro questi pazienti perché ancora il Pir non è in funzione. La sua attivazione, come per gli altri cinque nell’ambito dell’Asl Toscana Centro, è prevista pere si protrarrà per i sei mesi successivi".