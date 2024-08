Airola trovato con una panetta di hashish | nei guai 19enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno eseguito un’operazione che ha portato alla denuncia di un giovane residente adper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, identificato come P. N., 19 anni, è stato fermato durante un controllo di routine e sottoposto a perquisizione veicolare. Durante l’ispezione, i militari hanno scoperto un panetto didel peso di circa 80 grammi, nascosto all’interno di un borsello posizionato sotto il sedile del conducente. La quantità di sostanza stupefacente, considerata significativa, ha immediatamente fatto scattare le procedure per la denuncia del ragazzo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. P. N. ha subito nominato come proprio difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci, che lo rappresenterà nelle successive fasi legali.