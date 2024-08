Adele risponde a un fan durante il concerto | sposerà Rich Paul

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Perle nozze sarebbero imminenti. La star ha confermato il suo fidanzamento dal palco in un momento estemporaneo con un fanuno dei dieci concerti a Monaco che sta tenendo. La cantante è fidanzata dal 2021 con il procuratore sportivo e in questi anni si sono rincorse voce che i due fossero già sposati.si stava esibendo a Monaco quando ha avvistato tra il pubblico una persona che aveva un cartello con scritto: “Mi vuoi sposare?”. Dopo aver letto il messaggio dal palco, ha risposto: “Non posso sposarti perché mi sto già sposando, quindi non posso, ma lo apprezzo, grazie”. E ha poi mostrato alla folla l’anello di fidanzamento, ricevendo applausi.