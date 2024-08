Villa Bighi ora lo studio Obiettivo i fondi regionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) È stato affidato alloUfficio per l’Architettura Uxa di Ferrara l’incarico professionale per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva e direzione lavori per l’intervento di recupero e valorizzazione del Centro studidi Copparo. L’amministrazione comunale intende candidareall’avviso per la presentazione di progetti relativi a interventi di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo a destinazione culturale della Regione Emilia Romagna.