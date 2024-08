Venezuela il social network X sospeso per 10 giorni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (askanews) – Il presidente delNicolas Maduro, la cui “rielezione” è contestata dall’opposizione che rivendica la vittoria, ha annunciato durante una manifestazione in suo favore a Caracas che ilX (l’ex Twitter) è stato “ritirato dalla circolazione” per dieci. L’agenzia incaricata delle telecomunicazioni ha “deciso di ritirare ilX, precedentemente noto come Twitter, dalla circolazione inper dieci”, ha dichiarato il presidente Maduro. L'articolo, ilper 10proviene da Ildenaro.it.