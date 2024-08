Tragedia a Roma famoso influencer sportivo trovato morto sul Tevere Ipotesi malore improvviso aveva 40anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024)molto noto nella Capitale, dove era conosciuto con il nome d’arte Kaiserjny, Enzo Bondi si occupava principalmente di calcio ed era un tifoso della, squadra che seguiva sui social con molta passione. A mezzanotte fra giovedì 8 e venerdì 9 Agosto, in seguito all’allarme dato da alcuni passati, il suo corpo privo di sensi è statosul lungodi via Dante. Sono stati chiamati i soccorsi del 112 e, poco dopo, sono arrivati un’ambulanza e il personale sanitario che ha tentato di rianimarlo, purtroppo senza risultati. Bondi, 40 anni, non si è ripreso e tutti gli sforzi dei sanitari si sono rivelati inutili. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione San Paolo, che hanno effettuato i rilievi scientifici e hanno avviato un’indagine sull’accaduto. Da un primo esame esterno sul corpo dello sfortunato 40enne non sono emersi segni di violenza.