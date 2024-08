Strepitosa Nadia Battocletti | vince l’argento alle Olimpiadi 2024 nei 10km

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 agosto 2024) È il primo podio olimpico dell’Italia nei, e lodi Parigicon una gara fantastica che chiude portando a casa, regalando la terza medaglia alla squadra dell’atletica azzurra a questi Giochi. Seguita a stretto giro dal bronzo nel salto triplo di Andy Diaz., dopo la gioia strozzata in gola nei 5.000 metri di pochi giorni fa, quando aveva tagliato il traguardo per quarta ma la squalifica di un’avversaria le aveva consegnato la medaglia di bronzo prima del ricorso che aveva ribaltato la decisione, sigla il nuovo record nazionale a 30:43.35, e chiude dietro la keniana Beatrice Chebet. «Fa anche un po’ sorridere questa cosa, il mio focus erano i 5 mila, nelle ultime settimane ho dovuto ridurre il carico per dei problemi fisici, quindi i 10 mila nemmeno a pensarci. È solo la mia quarta gara su questa distanza.