Quando Il Pd invocava l’eliminazione dell’abuso di ufficio | da Ricci a Decaro i campioni del trasformismo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) C’è stato un lungo periodo in cui Il Pddidal codice penale. Lo chiedevano importanti sindaci(oggi europarlamentari), governatori e deputati, che mettevano in evidenza l’inutilità di un reato che teneva inchiodati per anni gli amministratori risultando quasi sempre inefficace sul piano delle sentenze. In pratica, le motivazioni per le quali è stato abolito qualche settimana fa. Una posizione che il Partito democratico ha poi cambiato improvvisamenteil centrodestra ha realizzato la riforma. Abuso di: gli esponenti del Pd e la giravolta Matteo, per dieci anni sindaco di Pesaro e vicepresidente Anci e da giugno europarlamentare del Pd, dopo l’approvazione al Senato del ddl Nordio che cancellava l’abuso diebbe a dire: “Finalmente!” Noi sindaci chiedevamo da dieci anni la revisione del reato di abuso d’