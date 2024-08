Perché la guerra in Ucraina sarà ancora lunga e riserverà sorprese | l’analisi dopo l’offensiva di Kursk

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2024) In questi caldi giorni di agosto siamo inondati da notizie sull’attacco ucraino nell’oblast russo di. Il rinnovato interesse per le vicende ucraine dipende da un fatto nuovo e clamoroso: si è verificata una sorpresa strategica per Mosca, trattandosi di una penetrazione importante di livello almeno divisionale di mezzi corazzati ucraini in un’area sinora risparmiata dai combattimenti e, aspetto ancor più eclatante, condotta all’interno del territorio russo.