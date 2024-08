L’idea del prof Il tunnel entra in un fumetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un nuovo grande impulso all’arte muraria cittadina è stato impresso con le Pulizie di primavera di quest’anno. Tre nuovi murales artistici sono sorti in città: nel sottopasso di via Grassi-via Rota, nel sottopasso di via Bergamo e all’Iis Enzo Ferrari di via Monte Grappa. Quello del sottopassaggio di via Grassi-Rota è un grande richiamo alla pace. A svettare enorme, è proprio il simbolo della pace, un grande cerchio a cui sembrano aspirare le figure umane stilizzate in pose di gioia e spensieratezza (che ricorda il dipinto “Le bonheur de vivre“ di Henri Matisse). Non risulta difficile intuire cosa abbia animato gli studenti della Consulta provinciale studentesca (Cps), con l’aiuto di Arci Scuotivento, nel realizzare il murale, e cioè il “dire no a tutti i conflitti mondiali“, come spiegato dal coordinatore della Consulta studentesca, Riccardo Boscolo.