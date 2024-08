Le Serie TV più viste in Streaming a Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Dopo la classifica dei 10 Film più visti a, ecco che tocca alleTV. A, la classifica delleTV piùin Italia ha visto "The Boys" mantenere il primo posto. Laè nota per il suo approccio irriverente nel mostrare cosa accade quando i supereroi abusano dei loro poteri. Al secondo posto troviamo "House of the Dragon", che narra la storia della dinastia Targaryen, evidenziando i momenti di gloria e le prime crepe nella loro potenza. Sul terzo gradino del podio si piazza "The Bear", che segue le vicende di un giovane chef impegnato a trasformare un modesto negozio di sandwich in un ristorante di successo. LeTV più gettonate nel mese diAl quarto posto si posiziona "Fallout", unaambientata in un futuro post-apocalittico con lo spettro di una guerra nucleare.