Il progetto contro le esondazioni Si torna a scavare l’alveo dell’Adda

(Di venerdì 9 agosto 2024) C’è il via libera della Regione pernele renderlo in grado di ricevere l’acqua in accesso, scongiurando pericolosein caso di nuove alluvioni. L’intervento si concentrerà in località ’Le Prese’, tra Bormio e Sondalo. "Abbiamo approvato il primo ‘Programma di gestione dei sedimenti di Regione Lombardia’ - spiega l’assessore alla Montagna, Massimo Sertori -, che renderà possibile l’intervento di risezionamento di un alveo sovralluvionato. Il nostro obiettivo è la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico per le zone di fondovalle fortemente antropizzate e interessate da fenomeni di trasporto solido". L’area è stata considerata al più alto rischio a livello regionale. Una sperimentazione che potrà essere ripetuta in altre località.