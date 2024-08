Il Fucecchio riparte con entusiasmo | Sciapi? Tra i migliori che ci siano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Primi allenamenti della nuova stagione per il, che ha iniziato al campo sportivo di Le Botteghe la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Un’annata che parte all’insegna della continuità. Sulla panchina, nonostante una prima separazione a inizio maggio, siederà infatti ancora Lorenzo Dell’Agnello (coadiuvato dal preparatore atletico Daniele Capuana, da quello dei portieri Matteo Granchi e dalla fisioterapista Valentina Costagli) e in campo scenderanno gran parte dei protagonisti dell’ultimo ottavo posto. "Ricomincio con l’di un ragazzino, ma del resto se non lo avessi non potrei continuare ad allenare – esordisce mister Dell’Agnello –, ma anche i giocatori stavano scalpitando per ricominciare e da lunedì saremo anche al completo, con gli ultimi rientri dalle ferie.