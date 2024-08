Classifica FIMI | Mezzo rotto di Alessandra Amoroso e BigMama entra nella Top10 singoli

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 2 al 9 agosto 2024 non subisce particolari scossoni: se Anna continua ad imporsi negli album con Vera Baddie, Tony Effe e Gaia fanno lo stesso neicon Sesso & Samba. Continua inoltre la salita didi, che raggiunge la. Ecco tutti gli aggiornamenti.– IPer quanto riguarda i, il podio è lo stesso di sette giorni fa: dopo Sesso e Samba, si riconfermano 30°C di Anna e Storie brevi di Tananai e Annalisa. Ghali avanza invece alla #4 con Paprika (+1) e costringe a scendere di un gradino Come un tuono di Rose Villain feat. Guè. Sesto posto per Ra ta ta di Mahmood (+1). Sette scalini in avanti per la settima Black Nirvana di Elodie. Alla #8 si riconferma Malavita dei Coma Cose.