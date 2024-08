Città più care d’Italia Bergamo 45esima nella classifica generale e quinta in Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024)inin Italia. Questa la posizione didellepiù. Secondo un’indagine dell’Istat, il rincaro annuo per una famiglia media residente nel nostro capoluogo di provincia è di 279 euro. In, davanti asi piazzano Lecco con 420 euro, Como con 419 euro, Milano con 400 euro e Mantova con 315 euro. Dietro di noi a pari merito Varese e Brescia con 251 euro, a seguire Cremona con 224 euro, Lodi con 157 e in coda Pavia con 112 euro. Un divario, tra la prima e l’ultimalombarda in, di ben 308 euro, quasi quattro volte tanto. In testa alla top ten delle più, vince ancora una volta Siena, che, con l’inflazione più alta, +2,6%, registra anche la maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 663 euro a famiglia.