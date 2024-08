Chi è Emerson Royal | l’identikit del nuovo acquisto del Milan

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 9 agosto 2024) Chi èdeldelIlha chiuso un’altra importante operazione di mercato, aggiungendoalla sua rosa. L’esterno brasiliano arriva dal Tottenham per una cifra di 15 milioni di euro più bonus. Questa acquisizione rappresenta il terzo colpo dell’estate rossonera, dopo gli arrivi di Pavlovic e Morata. Un’operazione complessa L’operazione per portareo non è stata semplice. Le trattative sono iniziate all’inizio della sessione estiva e hanno richiesto settimane di negoziati intensi. Tuttavia, la determinazione delha pagato, portando finalmente alla tanto attesa fumata bianca. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma l’accordo è ormai chiuso.