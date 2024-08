Brescia vs Venezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Subito un bel test per le Rondinelle che trovano sulla loro strada i lagunari reduci dalla promozione in massima serie.vssi giocherà domenica 11 agosto 2024 alle ore 18 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi si presentano ai nastri di partenza con buone sensazioni dopo il buon campionato disputato nella scorsa stagione concluso al primo turno dei playoff. L’obiettivo è quello di ripetersi e magari inserirsi nuovamente tra le big che aspirano alla massima serie Tornati in A dopo due stagioni, i lagunari si candidano a mantenere la categoria. Per farlo è stato scelto mister Di Francesco, voglioso di riscatto dopo la cocente retrocessione con il Frosinone.