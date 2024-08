Stati Uniti-Serbia oggi in tv orario semifinale basket Olimpiadi 2024 | programma streaming dove vederla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il torneo di pallacanestro delleè arrivato alle sue fasi conclusive. La giornata diè dedicata alle semifinali del torneo maschile: alle 21.00 la Bercy Arena di Parigi ospiterà la partita tra, che spedirà una delle due squadre verso la finale dell’oro olimpico. Le due squadre si erano ritrovate di fronte già nella fase a gironi: vittoria tranquilla per il Dream Team per 110-84, che ha allungato dopo un primo tempo combattuto grazie ad un 26-16 di parziale nel terzo quarto, con Kevin Durant e LeBron James a fare la parte dei leoni. Ma in una partita a eliminazione diretta cambia tutto, e Jokic e compagni saranno gasati a mille dopo la vittoria in rimonta sull’Australia. Questa lazione della secondadel torneo olimpico che inizierà alle ore 21.00.