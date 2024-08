Scuola 50mila nuove assunzioni | Matera elogia il lavoro del Governo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quella che si sta avendo nel mondo dellain Italia credo sia una vera e propria svolta”. È quanto afferma il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico, all’indomani delle conclusioni dell’ultimo Consiglio dei Ministri. “Di questo – prosegue il parlamentare sannita – non posso che ringraziare davvero il Ministro Valditara e il Presidente Meloni per aver tenuto fede a quanto già preannunciato in diversi ambiti. Penso al nuovo CCNL dei Dirigenti scolastici che prevede aumenti stipendiali nonché importanti aumenti del fondo nazionale unico per la retribuzione di risultato dei dirigenti stessi. Si va, finalmente, a riconoscere il valore dei Dirigenti scolastici nella nostra Nazione, figure che guidano i nostri istituti spesso affrontando grandi sfide giornaliere.