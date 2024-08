Presidio in ricordo di Sharon c’è anche il compagno Sergio | Parlerò quando tutto sarà risolto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Bergamo. “nel momento in cui. Oggi sono qua semplicemente perche avevo voglia di venire ed era giusto così”: poche e semplici parole ci ha concessoRuocco, ildiVerzeni, la 33enne accoltellata nella notte a Terno d’Isola, il cui omicidio è ancora avvolto nel mistero; L’uomo era presente, insieme al fratello dial raduno mensile contro la violenza di genere organizzato dalla Rete Bergamasca, in Largo Rezzara, a Bergamo, dove è stato dato spazio aldella giovane donna originaria di Bottanuco. “Non sarete soli – ha voluto sottolineare una delle parenti delle vittime di femminicidio in sostegno ai parenti di-,c è una rete all’interno della quale si sente una solidarietà sempre più crescente, chein grado di darvi supporto, nonostante sappiamo chemolto difficile”.