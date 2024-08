Presentata la sedicesima edizione del Challenger di Todi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) La meravigliosa Sala Affrescata del Museo Civico diha ospitato la presentazione della 16ªdegli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. L’ATPTour tornerà sui campi in terra rossa del Tennis Club1971 da domenica 11 a sabato 17 agosto con un torneo di categoria 75, attualmente tra i più longevi di tutto il panorama italiano e internazionale. Dal due volte campione di Wimbledon Carlos Alcaraz fino a Luciano Darderi, vincitore della scorsa, passando per Filippo Volandri e Lorenzo Musetti; numerose stelle hanno popolato i campi del circolo umbro e molte altre si affronteranno in futuro. Durante la conferenza stampa è stata annunciata la wild card per il tabellone principale, concessa dall’organizzazione all’ex numero 16 ATP Marco Cecchinato.