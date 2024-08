Perché la polizia catalana sta cercando di arrestare Carles Puigdemont

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo sette anni di esilio in Belgio e Francia,è tornato a Barcellona, sfidando apertamente il governo spagnolo che vuole imprigionarlo per aver dichiarato il 27 ottobre del 2017 l’indipendenza della Catalogna. Il Mossos d’Esquadra, la forza diregionale della Catalogna, ha attivato un’operazione per arrestarlo, chiudendo tutti i punti di uscita da Barcellona e impedirne così la fuga.è stato visto per l’ultima volta nel palco allestito dai suoi sostenitori davanti all’Arc de Triomf: «Per sette anni ci hanno perseguitatovolevamo ascoltare la voce del popolo catalano. Hanno fatto del fatto di essere catalano una cosa sospetta. Nonostante tutti gli sforzi per farci del male, sono qui oggi per ricordare che siamo ancora qui e che non dobbiamo arrenderci. Viva la Catalogna libera!», ha dichiarato.