Parigi 2024 ancora una medaglia per l’Italia | Taddeucci a podio nella Senna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Altra giornata importante per. Si sblocca alla prima gara il nuoto di fondo. E c’è grande attesa per la pallavolo femminile. Altra giornata importante peralle Olimpiadi di. Gli occhi sono puntati subito sulla coppia Tita-Banti, ma c’è anche grande attesa per Larissa Iapichino e per il volley femminile. Ginevra– cityrumors.it – foto AnsaIntanto la primadi questa tredicesima giornata arriva dal nuoto di fondo. Ginevrariesce a riportare suldopo 8 anni dall’ultima volta. Nuoto di fondo,bronzo10 km Non doveva prendere parte a questa competizione, poi laè riuscita a conquistare il pass per i 1500 stile libero in piscina. Un pass che le ha permesso di prendere parte alla 10 km e l’azzurra ha immediatamente ricambiato la fiducia dello staff azzurro.