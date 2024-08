Parigi 2024 12 - Lacrime rabbia e un pizzico di delusione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 agosto 2024) No, questa volta non basta un podio (32° giornata di fila) per cambiare in bello il tempo dell'Olimpiade italiana a. Troppo poco, anche se il bronzo del quartetto trascinato da Pippo Ganna merita il giusto riconoscimento perché chiude un ciclo fantastico che ha raggiunto il suo apice a Tokyo tre anni fa. Applausi a loro, ma finisce qui perché il resto è stato un susseguirsi di delusioni, amarezze, sorprese in negativo e una solenne incazzatura per l'ennesimo furto arbitrale che ci priva di una medaglia sicura. Non è questione di cercare alibi: il Settebello ad armi pari e senza il clamoroso errore di chiamata che ha favorito l'Ungheria sarebbe in semifinale e non nel girone di consolazione. Non va bene per niente e il Coni ha il dovere di farsi sentire. Fanno male le eliminazioni in pista di Tortu e Desalu nei 200 metri e di Simonelli nei 110 ostacoli.