Paola Egonu e quel gesto inaspettato | se ne sono accorti tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 agosto 2024)lo ha fatto sotto gli occhi die il pubblico lo ha notato subito: non si parla d’altro che di questo. La fatica, la speranza, la felicità di avercela fatta. Dire chela del 6 agosto sia stata una giornata densa di emozioni non renderebbe bene l’idea di come si siano sentite, ai piedi della Tour Eiffel,e le sue compagne di squadra. Che, per la cronaca, hanno portato la Nazionale italiana di pallavolo femminile a livelli inimmaginabili.e le azzurrein semifinale a Parigi (LaPresse) – Ilveggente.itBattendo la Serbia ai quarti di finale dei Giochi di Parigi, le azzurre hanno conquistato la semifinale. Stasera duelleranno contro le campionesse della Turchia –ha giocato a Istanbul e conosce molte delle sue avversarie – e chissà che non riescano a centrare anche l’ultimo atto di queste straordinarie Olimpiadi d’Oltralpe.