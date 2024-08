Novità di iOS 18 Beta 5 sui dispositivi Apple

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nuovo aggiornamento per tutti i. È stata rilasciata dai programmatori la quinta versione delladi iOS 18, portando tantissimea tutti gli utenti e tentando di migliore l’esperienza degli stessi con tutti i. Ecco tutte lee nuove caratteristiche dell’ultimo aggiornamento.ha rilasciato la quinta versionedi iOS 18, portando con sé numerosee miglioramenti. Questa nuova versioneè attualmente disponibile per gli sviluppatori e presto sarà accessibile agli utenti del programmapubblico. Lanciato il nuovo aggiornamento di: quinta versione delladi iOS 18, foto Ansa – VelvetMagMiglioramenti nell’app Foto le nuove funzionalità per Safari Una delle principali modifiche riguarda l’app Foto.