LIVE Francia-Germania 48-45 Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | sorpasso francese nel terzo quarto i tedeschi non mollano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-50 FOURNIER: LA TRIPLA DEL +6! TIME-OUT. 53-50 Mathias Lessort perfetto: canestro e +3! 51-50 1/2 per Johannes Thiemann a cronometro fermo: -1! 51-49 Ci pensa Isaia Cordinier ad operare il contro-dall’arco! 48-49 Dennis Schröder alza la parabola e riporta laavanti! 48-47 Laaccorcia nuovamente con Moritz Wagner: -1! 48-45 Batum chiude il 2+1 e riporta laa +3! 47-45 Nicolas Batum segna col fallo: la partita è di un’intensità pazzesca! 45-45 SCHROEDER PAREGGIA I CONTI DALL’ARCO! STOPPATA MICIDIALE DI BATUM! 45-42 Dentro il libero aggiuntivo, aggiornando il bottino personale a 15 punti! 44-42 YABUSELE NON SI FERMA PIU’: CANESTRO E FALLO, CHE GIOCATA! 42-42 Theis per Voigtmann: ancora parità! 42-40 Ci pensa ancora Yabusele a tenere laavanti.