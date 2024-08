L’euro guadagna terreno sul dollaro a 10942

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 8 agosto 2024) ROMA –sulin avvio di giornata. La moneta unica sale dello 0,18% portandosi a 1,0942 dollari. Il cambio con lo yen registra invece un ribasso dello 0,10% a 160,06. Avvio poco mosso, invece, per il prezzo del gas all’indomani del brusco aumento con l’incursione delle truppe ucraine a Sudzha, dove si trova “il principale punto di transito del gas russo”. Ad Amsterdam le quotazioni registrano una lieve flessione dello 0,1% a 38,4 euro al megawattora. Sono in calo questa mattina i contratti sul petrolio. Quello sul Wti di settembre arretra di un lieve 0,08% scendendo a 75,17 dollari. Il Brent con consegna ad ottobre perde invece lo 0,22% portandosi a 78,16 dollari al barile. Infine le quotazioni dell’oro sono in rialzo questa mattina. Il prezzo spot del metallo preziosolo 0,52% sui mercati asiatici portandosi a 2.395 dollari l’oncia.