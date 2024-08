Kiev avanza a Kursk e conquista altri 10 km Tuona Medvedev | Ora basta invadiamo tutta l’Ucraina!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Continuano i ribaltamenti nella guerra tra Russia e Ucraina, che in questo momento sembrano appannaggio dell’esercito ucraino. Dopo il devastante attacco missilistico di Mosca a, sembrava che l’esercito russo stesse compiendo grandi passi verso la vittoria. In realtà l’esercito ucraino ha saputo riorganizzarsi e stando piccole ma significative vittorie. Come riportato dall’Institute for the Study of War, le forze ucraine sonote fino a 10 km nell’oblast russo ditra le linee difensive russe Come documentato dai filmati pubblicati il 6 e il 7 agosto, i carri armati ucraini sonoti fino a 10 km dal confine internazionale e le forze ucraine sono penetrate in una roccaforte e in due linee difensive russe. Come riferito da una fonte interna russa le forze ucraine hannoto 45 km quadrati di territorio nell’oblast di