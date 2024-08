Il Fisco batte cassa dopo Ferragosto | pagamenti e scadenze del 20 agosto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sono diversi gli adempimenti fiscali e leche coinvolgeranno i contribuenti italiani nella giornata di martedì 202024,il. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta. Versamento imposta per attività di intrattenimento I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono il 20versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019). In caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematicinline o Entratel.